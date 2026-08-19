Gaizka Alboniga, opción para el Castellón

Tal y como ha avanzado Onda Vasca en la mañana de hoy, el centrocampista vizcaíno, Gaizka Alboniga, que quedó libre este verano tras finalizar su etapa en Lezama, se incorporará al conjunto castellonense, donde alternará su presencia entre el primer equipo y el filial.

El futbolista de Artea, de 21 años, habría llegado a un acuerdo con el Castellón después de quedar libre del Athletic Club el pasado 1 de julio. En su nueva etapa, el centrocampista formará parte de la dinámica del primer equipo, aunque también podrá disputar encuentros con el filial.

Alboniga-Menor ingresó en la cantera del Athletic en categoría alevín y recorrió todas las etapas de formación del club rojiblanco. La pasada temporada dio el salto al Bilbao Athletic, con el que llegó a debutar en Primera Federación luciendo el dorsal 30. Antes de llegar al filial, el jugador también destacó en el CD Basconia. Allí protagonizó actuaciones importantes, como el hat-trick frente al Alfaro, y cerró su etapa con 5 goles en 18 encuentros de Segunda Federación.

De esta forma el Castellón incorporará a un jugador de una cantera que recientemente ha dado muy buenos resultados para sus intereses. Y es que cabe recordar que la pasada temporada Beñat Gerenabarrena firmó una extraordinaria temporada en el conjunto albinegro cedido por el Athletic Club.