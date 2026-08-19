CD Castellón

El CD Castellón realiza la tradicional ofrenda a la Lledonera

A pocos días del debut en Castalia, a la cita no faltaron las primeras plantillas masculina y femenina

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Castellón |

Ofrenda del CD Castellón 26/27
Ofrenda del CD Castellón 26/27 | CD Castellón

El CD Castellón ha llevado a cabo su tradicional visita a la Basílica de la Mare de Déu del Lledó, patrona de Castelló de la Plana. El acto se ha celebrado antes del primer partido de los albinegros en Castalia en LaLiga Hypermotion 2026/2027, en el que se enfrentarán al CE Sabadell.

En esta tradicional cita participaron las primeras plantillas, tanto masculina como femenina, acompañadas por sus respectivos cuerpos técnicos. La representación del club también contó con miembros de la directiva, entre ellos Alberto González, Ramón Soria y Willy Fente.

Los capitanes de ambos equipos fueron los encargados de protagonizar la ofrenda floral a la patrona. Alberto Jiménez, por parte del conjunto masculino, y Nerea Vicente, en representación del femenino, realizaron el acto ante la imagen de la Mare de Déu del Lledó, que ya se encuentra en el altar.

La visita volvió a estar marcada por la emoción y el sentimiento de toda la expedición albinegra. Como es tradición, posteriormente los capitanes y las capitanas dejaron su firma acompañada de sus mejores deseos para una temporada llena de éxitos.

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