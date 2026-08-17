El Castellón apuesta por la continuidad para arrancar la temporada

Pese a que el CD Castellón ha realizado hasta 11 incorporaciones en el presente mercado estival, Pablo Hernández apostó por mantener buena parte del bloque de la temporada anterior en el primer once del Castellón. El técnico albinegro alineó de inicio a nueve futbolistas que ya formaban parte de la plantilla el pasado curso.

En el triunfo por 0-1 frente a la Real Sociedad B con el que arrancaba el curso, las únicas novedades en la alineación fueron Juanjo Nieto y Álvaro Martín. No es una sorpresa porque toda hacía indicar que esa iba a ser la apuesta del técnico castellonense. El castellonense ocupó el lateral izquierdo pese a jugar a pierna cambiada, mientras que Martín se situó en la zona del centro del campo.

De esta forma la apuesta por la continuidad se fraguó en un once donde el resto del equipo estuvo formado por Matthys, Sienra, Alberto, Mellot, Pablo Santiago, Barri, Raúl Sánchez, Camara y Jakobsen. Precisamente Camara fue el encargado de marcar el único gol del encuentro.

Para Pablo Hernández la victoria significó un "un respaldo a la confianza del grupo y una tranquilidad de seguir trabajando y de que los jugadores nuevos cojan el estilo de juego y que esta victoria ayude a reforzar nuestra idea. Tenemos muy claro a lo que queremos jugar y hoy lo hemos hecho durante muchos minutos, aunque es verdad que al final nos ha costado y hemos sufrido"

Hernández sí recurrió a las nuevas incorporaciones durante la segunda parte. Antonio Gala, Jari Vlack, Hamza Bellari e Íñigo Córdoba fueron algunos de los fichajes que tuvieron minutos en el debut liguero. De todos los jugadores que entraron tras el descanso, únicamente Marc Doué pertenecía a la plantilla de la pasada temporada.