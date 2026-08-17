Iñigo se suma a la dinámica de los complicados debuts en el Villarreal

Cambiar de entrenador no siempre se traduce en una victoria inmediata en el Villarreal. Iñigo Pérez comprobó esta circunstancia en Santander, donde inició su etapa al frente del equipo amarillo con un empate. Un resultado que le impide entrar en el reducido grupo de técnicos que consiguieron estrenarse con triunfo en Primera División.

Con el navarro ya son 17 los entrenadores que han dirigido al Villarreal en la máxima categoría. De todos ellos, únicamente cuatro comenzaron su trayectoria en el banquillo amarillo sumando los tres puntos: Francisco García «Paquito», Marcelino García Toral, Javier Calleja y Pacheta.

La historia de los estrenos comenzó en la temporada 1998/99, cuando José Antonio Irulegui tuvo que afrontar un debut especialmente complicado. El primer partido del Villarreal en Primera con él en el banquillo se disputó en el Santiago Bernabéu y terminó con un 4-1 favorable al Real Madrid. El relevo llegó aquella misma campaña, con Paquito tomando las riendas del equipo y logrando cambiar de inmediato el rumbo: victoria por 3-1 frente al Racing de Santander.

Sin embargo, aquel triunfo quedó durante muchos años como una excepción. Hubo que esperar hasta la campaña 2013/14 para que otro entrenador pudiera estrenarse con victoria. Fue Marcelino García Toral, que comenzó su aventura en el Villarreal imponiéndose al Almería por 2-3.

Entre ambos triunfos se sucedieron varios debuts sin victoria. Víctor Muñoz perdió contra el Rayo Vallecano por 1-5, Benito Floro cayó ante el Alavés (0-1), mientras que Manuel Pellegrini comenzó su etapa con una derrota en Mestalla (2-1). Ernesto Valverde, Juan Carlos Garrido, José Francisco Molina y Lotina tampoco pudieron romper la tendencia, aunque en sus casos el estreno terminó con empate frente a Osasuna (1-1), Mallorca (1-0), Valencia (1-1) y Real Madrid (1-1), respectivamente.

La estadística tampoco se ha inclinado de forma clara hacia las victorias en los años posteriores. Fran Escribá arrancó con un empate frente al Granada (1-1), mientras que Javier Calleja sí logró romper la tendencia al imponerse al Eibar por un contundente 3-0. Después, Unai Emery inició su ciclo con un empate ante el Huesca (1-1) y Quique Setién sufrió una derrota en San Mamés frente al Athletic Club (1-0).

El último en conseguir un estreno victorioso antes de Iñigo Pérez fue Pacheta, que comenzó su etapa como entrenador del Villarreal con un triunfo por 2-1 ante el Almería.

El empate cosechado en Santander sitúa ahora a Iñigo Pérez junto a la mayoría de sus predecesores. El técnico navarro tendrá que esperar, por tanto, a su siguiente encuentro para buscar su primera victoria al frente del Villarreal y dejar atrás una estadística que sigue resistiéndose a los nuevos inquilinos del banquillo amarillo.