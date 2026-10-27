El futuro es del Playas: histórico doblete en el nacional sub20

El FACSA Playas de Castellón vuelve a imponer su ley en el atletismo nacional. La entidad castellonense firmó un doblete en el Campeonato de España Sub-20 por Clubes, disputado el pasado sábado en Tres Cantos (Madrid), al conquistar los títulos masculino y femenino. Una nueva demostración de la fortaleza de su cantera que le permite ampliar un palmarés histórico: 23 coronas masculinas y 18 femeninas.

El éxito tuvo un doble valor. En categoría femenina, el Playas prolongó su hegemonía con su quinto campeonato consecutivo, después de imponerse con 118 puntos. La A.D. Sprint terminó segunda, con 104,5, mientras que el Trops-Cueva de Nerja completó el podio con 102.

La competición masculina se resolvió con mucha más igualdad. El conjunto castellonense recuperó el trono que había ocupado el Trops-Cueva de Nerja durante las dos últimas ediciones y se llevó el título con 111 puntos. El equipo andaluz tuvo que conformarse con la segunda plaza, con 108, mientras que el FC Barcelona fue tercero con 105. El margen de apenas tres puntos refleja la importancia de cada puesto en una competición en la que la regularidad resultó decisiva.

Siete victorias para sellar el doblete

El dominio del Playas se sustentó en el rendimiento colectivo, con siete victorias en las pruebas y once segundos puestos entre ambos equipos. En categoría femenina, Mar Navarro Portales se impuso en los 100 metros vallas con un tiempo de 14.66, mientras que Naia Portolés Rodríguez venció en los 3.000 metros (10:27.6) y Ana María Minzala Constantin hizo lo propio en triple salto, con 11,80 metros.

El relevo 4x400, integrado por Julia García Castañeda, Gema Ortiz Falomir, Mar Navarro y María March Llobera, puso el broche con otra victoria y un registro de 3:56.66, mejor marca del equipo. También aportaron puntos importantes los segundos puestos de María March en 400 metros, Aitana Parra en 800, Ariadna Andrés en peso, Alia Ezraigainatte en jabalina y Pilar Monfort en los 5.000 metros marcha, además del relevo 4x100.

Martí Torregrosa, rey de los 2000

Torregrosa durante la prueba de los 2000 obstáculos | Payas de Castellón

En la competición masculina, Martí Torregrossa Pons fue uno de los grandes protagonistas al ganar los 2.000 metros obstáculos con un tiempo de 6:24.11. Anthony Yunier Pérez Valdés se impuso en longitud con 7,10 metros y Guillem Cuartero Sans completó el trío de vencedores individuales con su triunfo en los 3.000 metros (8:31.35).

Los segundos puestos de Alejandro de la Viuda en 1.500 metros, Marcos Bautista en 110 metros vallas y Enzo Martínez en pértiga, junto a los de los relevos 4x100 y 4x400, terminaron de apuntalar una victoria masculina que se decidió por detalles.

El resultado confirma el peso del FACSA Playas de Castellón en el atletismo de formación. Con el doblete de Tres Cantos, el club recupera la corona masculina, mantiene su reinado femenino y vuelve a situar a sus dos equipos sub-20 en lo más alto del podio nacional.