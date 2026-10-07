Camara es la gran duda de Pablo Hernández para viajar a Andorra

El CD Castellón afronta con cierta preocupación la preparación de su próximo compromiso ante el Andorra. Ousmane Camara no ha participado en el entrenamiento de este miércoles, una circunstancia que vuelve a poner en duda la presencia del delantero en el encuentro del próximo domingo.

Camara ya fue baja de última hora ante el Ceuta (1-1) debido a unos problemas musculares y su evolución durante los próximos días será determinante para conocer si Pablo Hernández puede contar con uno de sus principales argumentos ofensivos. El atacante suma cuatro goles en las ocho primeras jornadas, siendo el máximo realizador del conjunto albinegro.

La ausencia de Camara supondría un contratiempo importante para un Castellón que visita el Estadi d'Encamp con la intención de mantener su condición de invicto y enlazar una quinta victoria consecutiva como visitante. Los albinegros llegan al duelo segundos, con 20 puntos de 24 posibles y únicamente tres goles encajados. Ante el Ceuta quedó clara la importancia del delantero para su equipo.

Cinco posibles regresos ante el Andorra

Para la cita en el Principat, el conjunto albinegro podría recuperar hasta cinco futbolistas que no estuvieron disponibles el pasado fin de semana frente al Ceuta (1-1). Entre las novedades destaca el regreso de Jérémy Mellot, que volverá a ocupar el lateral derecho después de cumplir un partido de sanción por su expulsión ante el Leganés.

. A ellos se sumarán los tres internacionales que estaban concentrados con sus respectivas selecciones: el colombiano Matías Orozco, el portugués Rodrigo Rêgo y el kosovar Amir Saipi. En el capítulo de bajas, todo apunta a que Juanjo Nieto, lesionado, seguirá fuera de la convocatoria junto a Jari Vlack y Fran Castillo, ambos con problemas físicos. Tampoco estará Fabrizio Brignani, que continúa recuperándose de su lesión de larga duración.