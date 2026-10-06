El Castellón pierde a Juanjo Nieto a la espera de confirmar el tiempo de baja

El Castellón afronta un nuevo contratiempo tras confirmarse la lesión de Juanjo Nieto, uno de los jugadores importantes en los planes de Pablo Hernández. El lateral albinegro sufre una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha, según ha comunicado oficialmente el club.

La entidad castellonense no precisa en su parte médico el alcance exacto de la lesión, por lo que los plazos de recuperación dependerán del diagnóstico definitivo y de la gravedad de la dolencia. En función de si se trata de una distensión, una rotura muscular de mayor consideración o una afectación tendinosa, el periodo de baja puede variar notablemente.

Lo que ya está confirmado es que Nieto no podrá jugar ante el Andorra este domingo. De hecho, el lateral ya fue una de las ausencias del pasado fin de semana frente al Ceuta, en un encuentro especialmente condicionado para el Castellón, que tuvo que afrontar el choque con hasta nueve bajas.

La ausencia de Nieto supone así un nuevo problema para Pablo Hernández, que espera recuperar efectivos durante el parón internacional después de que las lesiones, las sanciones y los compromisos con las selecciones redujeran considerablemente sus opciones ante el conjunto ceutí. El Castellón deberá ahora buscar alternativas para cubrir una posición en la que Nieto se había convertido en una pieza habitual durante el espectacular arranque de temporada.