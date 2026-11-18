El fútbol sala está abonado a la emoción de los últimos segundos y el Peñíscola vivó anoche la cara alegre de esta circunstacia. Un tanto de Araya en el último segundo permitió al conjunto de Gerard Pusó tumbar al poderoso ElPozo Murcia (4-3) en el Juan Vizcarro y sumar tres puntos de enorme valor para dejar atrás las dos últimas derrotas. Los peñiscolanos se impusieron a uno de los grandes del campeonato en un partido vibrante que tuvo absolutamente de todo y que parecía destinado a terminar en tablas.

Y eso que el rival llegaba con la vitola de vigente campeón de la Supercopa de España y subcampeón de Liga, además de tener en el horizonte su próxima eliminatoria de Champions. Pero ni el exigente calendario ni el desgaste del desplazamiento a Ferrol del pasado sábado pasaron factura a un Peñíscola que ofreció una de sus mejores versiones de la temporada.

El intercambio de golpes fue constante desde el inicio. ElPozo dispuso de las primeras ocasiones, aunque Lukas Acosta respondió con seguridad bajo palos. El marcador no se movió hasta el minuto 13, cuando Yunii transformó un penalti cometido por Bebe sobre Pablo Muñoz. También tuvo el Peñíscola la oportunidad de ampliar su renta desde los diez metros, pero Edu detuvo el disparo de Elías. La mala noticia llegó a cuatro segundos del descanso, cuando Marcel estableció el 1-1.

La segunda mitad mantuvo el mismo guion de intensidad y ocasiones. Saladié devolvió la ventaja a los castellonenses en el minuto 28 después de culminar una gran acción individual. ElPozo apretó pero el siguiente golpe volvió a ser local. Yunii aprovechó otro contragolpe en el minuto 34 para colocar el 3-1 y firmar su doblete.

La reacción murciana fue inmediata. Santa Cruz redujo diferencias apenas unos segundos después y Ricardinho consiguió el 3-3 a falta de apenas 22 segundos. El empate parecía definitivo y el Peñíscola veía cómo se le escapaba una victoria que había tenido muy cerca.

Un final para enmarcar

Pero todavía quedaba la última palabra. Dener pudo incluso culminar la remontada visitante, aunque el desenlace estaba reservado para los locales. En la última acción, Diego Sancho encontró a Araya con un espectacular desmarque. El jugador peñiscolano controló, recortó al portero y envió el balón a la red cuando el reloj agonizaba. El 4-3 desató la locura en el Juan Vizcarro y certificó una victoria de las que refuerzan la confianza de todo un equipo.

Con este triunfo, el Servigroup Peñíscola arranca la novena jornada en la décima posición con diez puntos y recupera sensaciones ante uno de los rivales más exigentes de la categoría. El próximo compromiso volverá a ser en casa, el sábado 28, frente al Jimbee Cartagena (18:45 horas).