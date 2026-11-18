El derbi provincial de esta tarde en el Ciutat de Castelló (20:30 horas) enfrenta a dos equipos que atraviesan realidades muy diferentes. El CB Benicarló se ha convertido en una de las grandes sorpresas del inicio de la Segunda FEB y llega a la cita como líder invicto de la competición. En el otro lado, un Amics Castelló que está lejos del rendimiento que se esperaba de él y que necesita empezar a ofrecer argumentos para justificar las expectativas depositadas en el proyecto.

El conjunto de José Luis Pichel afronta el encuentro con la necesidad de cambiar su dinámica. Los castellonenses ocupan la duodécima posición, con dos victorias y cinco derrotas, después de un arranque de campeonato irregular que les ha situado en una zona de la clasificación muy alejada de sus aspiraciones iniciales. La derrota del pasado sábado ante el CB Prat (73-87) volvió a poner de manifiesto las dificultades de un equipo que todavía no ha encontrado la continuidad necesaria.

Especialmente preocupante está siendo su rendimiento en el Ciutat de Castelló. El Amics todavía no ha conseguido estrenar su casillero de victorias como local en la competición liguera, una circunstancia que tratará de corregir en una tarde que se presenta exigente, pero también como una oportunidad para cambiar el rumbo.

Un gran CB Benicarló

Plantilla del CB Benicarló | CB Benicarló

La visita del Benicarló, sin embargo, no parece la más propicia para recuperar sensaciones. El conjunto de la comarca del Baix Maestrat está protagonizando uno de los grandes arranques de la temporada. Sin partir entre los principales favoritos, ha conseguido derribar pronósticos hasta situarse en lo más alto de la clasificación con seis victorias en otros tantos encuentros. Un pleno que le convierte en el rival a batir y en el líder revelación del grupo.

Su último triunfo, a domicilio frente al CB Zaragoza (75-82), confirmó que su excelente trayectoria no es fruto de la casualidad. Los de Oriol Pozo han demostrado personalidad, solidez y capacidad para competir también lejos de casa, argumentos que explican su privilegiada situación.

El derbi contará con el precedente de la Copa España, disputado a finales de septiembre, en el que el Amics se impuso por un ajustado 73-68. Un resultado al que pueden agarrarse los castellonenses para reivindicarse ante su afición ante un gran Benicarló que está haciendo historia