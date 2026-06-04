Pérez Llorca anuncia la mayor convocatoria de ayudas para la modernización de explotaciones agrarias de la Comunitat Valenciana con 50 millones de euros

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado la mayor convocatoria de ayudas para la modernización de explotaciones agrarias de la Comunitat Valenciana con 50 millones de euros.

La cifra, multiplica por cuatro la dotación económica de la última convocatoria del anterior Consell en 2023.

El President ha destacado que con esta iniciativa se amplía la financiación y se facilita el acceso a jóvenes y mujeres con el objetivo reforzar la competitividad, favorecer el relevo generacional y la cohesión territorial

Por último, el jefe del Consell ha asegurado que la Generalitat continuará defendiendo los intereses de los agricultores valencianos ante las instituciones europeas y ha indicado que hoy mantendrá un encuentro en Bruselas con el comisario europeo de Agricultura a quien le trasladará las principales reivindicaciones del sector agrario valenciano. Entre ellas: la implantación de cláusulas espejo efectivas, el refuerzo de los controles en frontera y una mayor trazabilidad de los productos importados.