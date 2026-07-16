El personal de urgencias del Hospital de La Ribera sufre el síndrome de burnout o “trabajador quemado”. Así lo ha denunciado el Comité de Seguridad y Salud Laboral del departamento de salud de la Ribera tras el informe de evaluación psicosocial elaborado con las encuestas a 119 trabajadores del servicio, que superan el 50 % de la plantilla de urgencias.

Este documento revela que la sobrecarga laboral afecta al 85,7% de la plantilla, alcanzando al 96,7% en enfermería y generando un riesgo extremo en TCAE y celadores.

Desde el comité, Pedro García, incide en que el borrador del plan presentado por la dirección del Hospital para abordar esta situación no aporta soluciones a corto plazo.

Por ello, exigen medidas inmediatas como el refuerzo de personal, apoyo psicológico y protocolos claros para frenar el desgaste de los profesionales.

CSIF alerta de la discriminación salarial que sufre el personal laboral a extinguir del departamento de Salud de La Ribera y avisa de sobrecarga y fuga de talento entre los profesionales sanitarios que perjudica a los usuarios.

Víctor Borredà, delegado de CSIF en el hospital de la Ribera explica que la brecha salarial entre el personal con las mismas funciones es inaceptable.

El sindicato pide una mesa de negociación para la equiparación en retribuciones y denuncia que “la salud de los ciudadanos de la Ribera no puede convertirse en daño colateral”.