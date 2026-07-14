El Ayuntamiento de Alginet invertirá 550.000 euros en ampliar la Casa de la Música

Alginet invertirá 550.000 euros en ampliar la Casa de la Música. El proyecto ha sido presentado por los concejales de Urbanismo y Cultura a la dirección y la presidencia de la Sociedad Artístico Musical de Alginet.
Esta escuela cuenta con cerca de 300 alumnos, atendiendo incluso a bebés gracias al programa "Música para Crecer", y dispone de un equipo de 30 profesores.
Ainhoa González, concejal de cultura, ha manifestado su satisfacción porque con la ampliación de las instalaciones de La casa de la Música se podrá dar cabida a todas las solicitudes existentes.
El consistorio prevé licitar las obras a finales de este año para que los trabajos arranquen a lo largo de 2027.
La actuación supone una inversión de más de medio millón de euros financiado íntegramente con el remanente municipal.