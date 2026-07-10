La Diputació elimina el escalón de arena de la playa de Motilla de Sueca

La Diputación de Valencia ultima los trabajos de acondicionamiento con los que se ha eliminado el desnivel de metro y medio que afectaba a la playa de Motilla, en Sueca.

Para comprobar el avance de las actuaciones sobre el terreno, el presidente de la corporación provincial, Vicent Mompó, visita a esta hora la zona para supervisar las tareas de nivelación de la costa.

El gran escalón se había sido provocado principalmente por el impacto del oleaje y las corrientes marinas sobre la arena recién vertida en las obras de regeneración de la costa.

Una pendiente que suponía un grave problema de accesibilidad y un riesgo para la seguridad de los bañistas en plena temporada estival. La concejal de playas de Sueca, Pilar Moncho ha criticado que el Ministerio no les haya ayudado a solventar este problema en pleno verano.

Tras visitar Sueca, el President de la Diputació se desplazará hasta la playa de San Antonio de Cullera, donde se presentarán los nuevos equipamientos para mejorar la accesibilidad a las playas, que se han suministrado a 19 municipios de la provincia.

Se trata de nuevas sillas anfibias y grúas eléctricas de transferencia