Sumacàrcer cierra el acceso al área recreativa de L’illa de Esgoletja tras dos muertes por ahogamiento en cuatro días

El Ayuntamiento de Sumacàrcer ha decidido cerrar el acceso al área recreativa de L’illa de Esgoletja tras la segunda muerte registrada ayer en el río Júcar en tan sólo cuatro días.

El alcalde, David Pons, ha indicado que con esta medida esperan que contribuir a que no se produzca ningún otro ahogamiento, al menos, en la parte cuya gestión depende del consistorio.

El doble ahogamiento en Sumacàrcer abre el debate sobre la seguridad en las playas fluviales. Desde la Federació de Salvamento y Socorrismo de la Comunitat Valenciana consideran contradictorio que el ayuntamiento cobre entrada por acceder al paraje de l’illa de l’Esgoletja, que cuenta con servicios de pícnic y aparcamiento, pero carezca de socorristas.

Por su parte, el alcalde de Sumacàrcer, ha lamentado estas declaraciones y recuerda que l’Illa de l’Esgoletja es un área recreativa, y no una playa fluvial.

Cabe recordar que en el río Júcar a su paso por Sumacárcer, el pasado miércoles falleció un joven de 21 años y ayer domingo perdió la vida otro hombre, ambos ahogados.