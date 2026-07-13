Infraestructuras

El Ayuntamiento de Cullera comienza las obras de reforma del CEIP San Agustín

El proyecto cuenta con una inversión de 626.000 euros financiada a través del Pla Edificant de la Generalitat

Virginia Delgado

La Ribera |

El Ayuntamiento de Cullera ha comenzado las obras de reforma y modernización del CEIP San Agustín, ubicado en el barrio del Raval. El proyecto cuenta con una inversión de 626.000 euros financiada a través del Pla Edificant de la Generalitat Valenciana.

La actuación principal, como ha destacado la concejal de educación, Silvia Roca, consistirá en eliminar la cubierta de fibrocemento para recuperar el tejado histórico del edificio, mejorando la seguridad y el patrimonio.

Asimismo, las obras incluyen la instalación de un ascensor, la renovación del pavimento, la adaptación de los lavabos para garantizar la accesibilidad y la creación de una zona cubierta en el patio contra el sol y la lluvia.

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