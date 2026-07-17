Alberic denuncia el estado de los barrancos del municipio y exige soluciones a la CHJ

El Ayuntamiento de Alberic insiste en la necesidad de exigir responsabilidades a la Confederación Hidrográfica del Júcar por el estado de los barrancos del municipio.

El consistorio lleva tiempo denunciando la situación del barranco del Vedat, una zona de paso habitual para los vecinos.

El Alcalde de Alberic, Toño Carratalá, lamenta que, ante la falta de respuesta por parte de la Confederación, es el propio consistorio quien está destinando sus recursos para intentar reducir el peligro.

Carratalá advierte que un barranco sin limpiar supone un riesgo importante en caso de lluvias, riadas e incendios.