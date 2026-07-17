El Ayuntamiento de Real iniciará las obras del Centro de Dia este mes

El Ayuntamiento de Real recepcionará las obras del Centro de Dia este mes de julio.

El alcalde, Gerardo López, ha mantenido una reunión de trabajo con el director general de Infraestructuras, Borja Ottobrino, para coordinar la puesta en marcha de esta nueva infraestructura, con capacidad para 30 usuarios.

López espera que a principios de 2027 el Centro de Dia ya esté operativo.

El Centro de día de Real ha supuesto una inversión cercana al millón de euros fruto de una colaboración directa entre el Ayuntamiento de Real, la Diputació de València y la Conselleria de Igualdad.