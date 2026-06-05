Las obras del Asilo de l'Enova concluirán en breve

Las obras del Asilo de Sant Josep en l’Enova finalizarán antes de que empiece el verano. A día de hoy, los trabajos avanzan a buen ritmo, respetando la esencia original del edificio y mejorando la eficiencia y el confort.

El alcalde de l’Enova, Tomás Giner, ha explicado que hasta ahora no se había actuado estructuralmente en este inmueble centenario. Se han renovado cubiertas y ventanas, incorporado climatización con aerotermia y suelo radiante en la planta baja, y se están eliminando las barreras arquitectónicas para garantizar la accesibilidad.

Giner pretende realizar una visita abierta a la ciudadanía como acto inaugural, aunque espera poderlo poner en marcha en septiembre, pues se ha de buscar financiación para el mobiliario interior.

El edificio albergará en la planta baja un punto de información turística, exposiciones y el Museo Etnológico. En la primera planta, se ubicarán oficinas municipales y, en la segunda, un salón de actos y la Biblioteca Municipal, servicio del que l’Enova carece actualmente.

La adecuación del Asilo de Sant Josep ha supuesto una inversión que ronda el millón de euros.