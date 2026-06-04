Educación

El IES José María Parra se queda sin el ciclo de Curas Auxiliares de Enfermería

Desde el centro muestran su malestar por la demanda existente para esta modalidad

Virginia Delgado

La Ribera |

IES José María Parra de Alzira

El IES José María Parra de Alzira se queda el próximo curso sin el ciclo formativo de Curas Auxiliares de Enfermería.

Desde el centro han expresado su malestar por esta decisión de la Conselleria, puesto que la noticia ha llegado cuando ya habían completado toda la planificación académica y organizativa.

La jefa de estudios del nocturno, Sonia Zafón, ha explicado que hasta el 30 de abril el ciclo figuraba entre la oferta confirmada del centro, junto con el de Farmacia. Pero, tras ampliar el periodo de gestión de la plataforma educativa, se eliminó sin siquiera tener en cuenta la alta demanda existente.

Zafón ha lamentado que ahora muchos estudiantes tendrán que desplazarse a Xàtiva para poder cursar estos estudios, lo que para ella es un ejemplo más de cómo no debe gestionarse la educación pública.

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