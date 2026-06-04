Agricultura

Cullera intensifica la vigilancia para evitar el robo de sandías

Se amplía el dispositivo a los fines de semana y se duplica el número de agentes encargados de las labores de control

Virginia Delgado

La Ribera |

Agente inspecciona cargamento de sandías

La Policía de Cullera ha intensificado la vigilancia para evitar robos de sandías durante los fines de semana. Además, y además se va a duplicar el equipo sobre el terreno para aportar más seguridad a los agricultores.

El dispositivo especial pretende evitar los robos en explotaciones agrarias, y para ello se vigila desde el aire a través de la Unidad Dron y en los propios caminos y campos a través de la policía de Medio Ambiente.

La campaña del Ayuntamiento ‘Que no ens toquen els melons’ ha permitido minimizar la sustracción de estas frutas de verano, que se complementa con inspecciones en establecimientos locales para comprobar la procedencia de la mercancía.

El consistorio insiste en la importancia de la colaboración ciudadana para detectar comportamientos sospechosos y prevenir posibles delitos.

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