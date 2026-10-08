El Consell construirá 52 viviendas protegidas en Carcaixent

El Consell ha autorizado la licitación para construir un edificio de 52 viviendas protegidas en Carcaixent mediante sistemas de edificación industrializada.

Esta iniciativa se enmarca dentro del Plan VIVE Dana de la Generalitat, diseñado para acelerar la ampliación de la vivienda pública y responder de forma prioritaria a las necesidades habitacionales tras la catástrofe del 29 de octubre de 2024.

Los inmuebles se incorporarán al parque público de la Generalitat y se ofrecerán íntegramente en régimen de alquiler asequible. Carolina Almiñana, alcaldesa de Carcaixent, se ha mostrado satisfecha de la gestión realizada.

La actuación, aprobada este miércoles por el Pleno del Consell, incluye la contratación de la redacción de proyectos, la dirección facultativa y la ejecución de las obras en dos parcelas cedidas por el Ayuntamiento de Carcaixent, situadas en el Barranc de Gaianes, 35 y 36.