Cárcer denuncia el vandalismo que está sufriendo el polideportivo

El Ayuntamiento de Càrcer ha denunciado los diferentes actos vandálicos que han tenido lugar en el recinto del Polideportivo, actualmente cerrado por obras de remodelación.

Desde el consistorio, el alcalde Vicent Tomás Lloret, ha lamentado que se produzcan este tipo de conductas en unas instalaciones en las que se está invirtiendo 450 mil euros para hacer de esta zona un punto de encuentro para jóvenes, y para toda la población en general. Por ello, no descarta tener que instalar algún dispositivo de vigilancia para pillar a los infractores.

Tomás ha anunciado que en un par de semanas esperan poder abrir de nuevo el polideportivo ya reformado y en el que poder practicar, pádel, frontón, fútbol o baloncesto y en las que se ha instalado un rockódromo, una zona de pump truck e, incluso un parque infantil. Todo ello, acompañado de instalaciones que mejoran la eficiencia energética en el recinto.

El alcalde ha adelantado que en septiembre se llevará a cabo una reforma en la piscina municipal.