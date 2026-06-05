Cambios organizativos, ampliación de servicios y refuerzo de plantilla dentro del Plan de Mejora de las Condiciones Psicosociales en Urgencias

La Dirección del departamento de Salud de La Ribera ha presentado hoy al Comité de Seguridad y Salud Laboral un Plan de Acciones para la Mejora de las Condiciones Psicosociales del personal de Urgencias, elaborado a partir de la reciente Evaluación psicosocial” realizada por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. El objetivo del plan es actuar sobre los factores de riesgo detectados, mejorar el bienestar y la satisfacción profesional de los trabajadores y contribuir a una mayor calidad asistencial.

La propuesta, trasladada los delegados de prevención de los representantes sindicales del Comité de Empresa y de la Junta de Personal incluye actuaciones en los ámbitos organizativo, formativo, asistencial, estructural y de apoyo emocional.

El Plan incluye medidas ya estaban en proceso de implantación previamente dentro del trabajo de mejora continua del servicio y acciones de futuro. Entre las principales actuaciones destacan la creación de grupos de trabajo y sesiones multidisciplinares con todas las categorías profesionales para reforzar la participación profesional, la implantación de píldoras formativas semanales y el refuerzo del Plan de Humanización.

En el ámbito organizativo, se ha modificado el inicio de los turnos, que pasan a ser a las 8.00 y a las 20.00 horas, una reivindicación histórica de los trabajadores, mejorando así la conciliación y la continuidad asistencial.

En cuanto a recursos humanos, se ha reforzado ya la plantilla con la incorporación de 6 enfermeras y 2 TCAE, junto con el compromiso de refuerzos de personal en periodos de alta presión asistencial. Además, se ofrecerán sesiones individuales de apoyo psicológico para profesionales que lo requieran, debido a la exigencia emocional propia de la atención urgente.

En materia de infraestructuras, el plan incluye el Plan Funcional de Ampliación y Reforma de Urgencias, ya aprobado por la dirección general de Asistencia Sanitaria, que contempla la ampliación del servicio en 720 m² y la reforma de 1.950 m², así como la incorporación de 6 a 9 consultas, nuevas áreas de críticos, un Hospital de Día Pediátrico y una zona de 20 camas, entre otras mejoras. A corto plazo, está en fase de tramitación un nuevo edificio modular en el Hospital de tres alturas con una inversión de 1,3 millones de euros, que permitirá ampliar espacios asistenciales a Urgencias y otros servicios.

A ello se suma la reciente apertura de la Unidad de Corta Estancia con 11 camas como recurso de apoyo a Urgencias. El plan también contempla la renovación de equipamiento sanitario como ecógrafos, tensiómetros, monitores de transporte, camillas y sillas de ruedas. La Dirección ha trasladado al Comité de Seguridad y Salud Laboral que este Plan constituye una propuesta inicial abierta a nuevas aportaciones y mejoras que puedan consensuarse en el seno de este órgano de participación y seguimiento.