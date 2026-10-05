Algemesí iniciará este mes la renovación de los colectores de la ciudad

Algemesí iniciará este mes de octubre la renovación de los colectores de la localidad a los que se ampliará su capacidad. Se trata de la primera fase de un proyecto de 127 millones de euros, que incluye también la construcción de una tanque de tormentas y el futuro parque de laminación de aguas, conocido como parque inundable. Todo ello con el objetivo de evitar futuras inundaciones en el municipio.

El alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis, ha insistido en que se van a enterrar, en el buen sentido de la palabra, más de 80 millones de euros, para que Algemesí tenga una de las mejores redes de alcantarillado de España

Esta mañana se han visitado las zonas donde van a ejecutarse las obras y donde se ha realizado un sondeo geotécnico sobre el terreno para la toma de muestras, uno de los pasos esenciales para el desarrollo del proyecto.