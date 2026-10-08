«Verdadero o falso», desmontamos mitos sobre la lactancia materna

En la Semana Europea de la Lactancia Materna queremos hablar de una práctica sobre la que todavía existen muchas dudas y creencias. Hoy vamos a desmontar algunos mitos con Lorena Navarro, enfermera especialista del Departamento de Salud de La Ribera.

Le vamos a plantear siete afirmaciones y tendrá que decirnos: ¿verdadero o falso?

1. «Si el bebé pide pecho muy a menudo, significa que la madre tiene poca leche».

2. «Los primeros días la madre no tiene suficiente leche y por eso es necesario complementar al bebé».

3. «Dar el pecho tiene que doler, especialmente durante las primeras semanas».

4. «Durante la lactancia hay muchos alimentos que la madre debe evitar».

5. «Si una madre necesita tomar un medicamento, tiene que dejar de dar el pecho».

6. «A partir de los seis meses, la leche materna ya no alimenta suficientemente al bebé».

7. «La información y el apoyo son fundamentales durante la lactancia. ¿cómo fomenta el Hospital de la Ribera la Lactancia Materna?