La Asociación de Productores de Aguacates (ASOPROA) y la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) organizan el IV Foro Internacional del Cultivo del Aguacate, AguacateForum 2026, el martes 24 de noviembre, de 9 a 17 horas, en el Palacio de Congresos de Valencia. Con el cartel de aforo completo, más de 500 profesionales, empresas e investigadores de referencia mundial asistirán a este evento que analizará el presente y futuro de la producción, comercialización e innovación de la principal alternativa de cultivo en la Comunitat Valenciana.

El encuentro, que tiene por lema ‘El futuro del aguacate ya está tomando forma’, incluye ponencias a cargo de expertos de la Organización Mundial del Aguacate (WAO), la Universidad de Chile, el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), la Universitat Politècnica de València (UPV), la Universidad de Almería, Agrofresh, Polifry, Bioestimulando Ando, Isagri, Regaber y la Finca Sinyent de AVA-ASAJA.

Han inaugurado el acto el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, el presidente de ASOPROA, Celestino Recatalá, y el director del IVIA, Alejandro Tena. Por su parte, clausura el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina.