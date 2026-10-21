El Ayuntamiento de Alzira presenta su I Plan Municipal LGTBIQ+

El Ayuntamiento de Alzira ha diseñado su I Plan Municipal LGTBIQ+ (2026-2030) para dar respuesta a su realidad social y desarrollar acciones encaradas a construir un municipio más seguro, consciente y comprometido con la diversidad.

Aunque el diagnóstico previo destaca una alta concienciación y respeto generalizado, también advierte de conductas discriminatorias normalizadas en las aulas, falta de formación especializada en el personal docente y en los propios técnicos municipales, así como un gran desconocimiento ciudadano sobre los recursos de apoyo disponibles.

Para revertir esta situación, el consistorio aplicará talleres de diversidad y prevención de la LGTBI-fobia para el alumnado de secundaria, bachillerato y formación profesional, reforzados con formación para docentes y familias.

Asimismo, la Policía Local recibirá capacitación técnica específica en el tercer año del plan para optimizar la detección y el abordaje de los delitos de odio, activando un sistema continuo de registro y seguimiento de incidencias homófobas en todo el municipio.

Así lo ha indicado la concejal de Igualdad y políticas inclusivas, Amèlia Blanquer.