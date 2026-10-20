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Los empresarios celebran el encuentro AEA Conecta Alzira 2026

La Asociación Empresarial de Alzira aprovechará el evento para celebrar su asamblea general

Luis Méndez

La Ribera |

Junta Directiva de la Asociación Empresarial de Alzira
Junta directiva de la AEA

La Asociación Empresarial Alzira celebra es tarde AEA CONECTA ALZIRA 2026, un encuentro que reunirá al tejido empresarial de Alzira y de la comarca de la Ribera del Xúquer para compartir avances, fortalecer relaciones y promover la colaboración entre empresas. Será en la Casa de la Cultura de Alzira a partir de las 19.30 h.

El encuentro integrará la Asamblea General de la asociación, con la presentación de las cuentas, un balance de las actuaciones realizadas, las líneas de trabajo para 2027 y la propuesta de actualización de los estatutos. Al finalizar, se celebrará un cóctel para facilitar el contacto y el intercambio entre los asistentes.

El evento cuenta con Audi Motor Pacífico Alzira como patrocinador especial y con el apoyo de los patrocinadores platinum de AEA: Caixa Popular, Teika y Motor Pacífico.

Nos lo ha contado Nuria Gil, gerente de la AEA.

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