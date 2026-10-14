Arranca el proyecto "La Ribera Regenera" para impulsar la resiliencia climática y el empleo verde en 14 municipios de la Ribera Alta

El proyecto "La Ribera Alta Regenera: Empleo verde, producción de planta y restauración ecológica" ha iniciado su andadura con las primeras reuniones de coordinación entre los socios y los 14 municipios participantes.

La iniciativa, con una duración de 24 meses (2026-2028) y un presupuesto total de 283.170,87 euros, de los cuales 269.012,33 euros proceden de subvención, nace con un objetivo claro: impulsar la resiliencia climática en los municipios de la Ribera Alta afectados por la DANA, combinando la recuperación de la infraestructura verde con la participación y concienciación de la ciudadanía.

El proyecto está liderado por una agrupación formada por la Mancomunitat de la Ribera Alta, el Ajuntament d'Alzira, la Universitat de València, el Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo del País Valencià (ISCOD-PV) y la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores del País Valenciano (UGT-PV).

Participan todos los municipios de la Ribera Alta afectados por la DANA según el RDL 6/2024, siendo estos: Alfarb, Algemesí, Alzira, Turís, Carlet, Alginet, l'Alcúdia, Benifaió, Montserrat, Guadassuar, Montroi, Catadau, Llombai y Real.

"La Ribera Regenera" tiene como principal objetivo impulsar la resiliencia climática en los municipios de la Ribera Alta afectados por la DANA, combinando la recuperación de la infraestructura verde con la participación y concienciación de la ciudadanía.

Durante las primeras reuniones se ha establecido el calendario de trabajo y se han definido las primeras actuaciones de diagnóstico que se desarrollarán en los próximos meses en colaboración con los ayuntamientos.

Desde la Mancomunitat de la Ribera Alta, José Torres ha destacado que, "Este proyecto une tres elementos importantes: la ocupación verde, la restauración del medio natural y la implicación directa de la ciudadanía.