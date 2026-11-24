Tercera novela de la joven escritora alcireña, Eva Pau, en esta ocasión en clave de suspense.

La historia nos muestra a Elena, quien se muda a la exclusiva urbanización privada La Arboleda, buscando empezar de cero. Sin embargo, tras escuchar un grito en mitad de la noche que todos los vecinos deciden ignorar, descubre que bajo la aparente tranquilidad del lugar se esconde una estricta regla de silencio colectivo y manipulación.

Editada por Cuadranta, la novela se presentará en la Casa de la Cultura de Alzira este lunes 30 de noviembre a las 19.30 h.

La autora, que también firmará ejemplares, estará acompañada por el cronista Rubén Pastor y la periodista Julia Luz.