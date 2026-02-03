CORTOMETRAJES

Ha nacido un nuevo director

Nando Boluda, vecino de la Ribera, nos presenta su cortometraje "Maqui", que ya se ha paseado por algunos festivales internacionales

ondacero.es

La Ribera |

El mundo del cine es una herramienta perfecta para transmitir mensajes. De cualquier tipo, absolutamente cualquiera. De hecho, históricamente se ha usado para transmitir doctrinas, para educar, para evangelizar, para mostrar realidades que de otra manera sería difícil hacerlas llegar a la gente.

Hoy hemos conocido un cortometraje que habla de los maquis, los guerrilleros antifranquistas de la posguerra. Un corto que se llama MAQUI y que hemos conocido junto a su director, Nando Boluda, vecino de la Ribera.

Maqui
Maqui | Onda Cero
