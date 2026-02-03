Ha nacido un nuevo director

El mundo del cine es una herramienta perfecta para transmitir mensajes. De cualquier tipo, absolutamente cualquiera. De hecho, históricamente se ha usado para transmitir doctrinas, para educar, para evangelizar, para mostrar realidades que de otra manera sería difícil hacerlas llegar a la gente.

Hoy hemos conocido un cortometraje que habla de los maquis, los guerrilleros antifranquistas de la posguerra. Un corto que se llama MAQUI y que hemos conocido junto a su director, Nando Boluda, vecino de la Ribera.