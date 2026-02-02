Manos Unidas declara la guerra al hambre en Alzira

Cada día podemos ver, leer o escuchar noticias sobre conflictos y guerras en el mundo. Siempre hay dolor, sufrimiento, malas noticias. Pero tristemente, lo que vemos, leemos o escuchamos es muchas veces una pequeña representación de todo lo que viene sucediendo alrededor del mundo.

Según Manos Unidas, en estos momentos existen casi 80 países involucrados en conflictos más allá de sus fronteras, y existen 59 conflictos armados activos en el mundo, la cifra más alta desde la Segunda Guerra Mundial.

Son millones de personas las que sufren las consecuencias de estas guerras, y por ello, hablar de paz sigue siendo una obligación en muchos sentidos.

La violencia que sufren tantas y tantas personas no siempre llega en forma de guerra. El hambre es también un arma poderosísima que debilita sociedades. Los datos de Manos Unidas indican que 1.100 millones de personas viven en pobreza multidimensional aguda, más de la mitad de las cuales son niños. Casi el 40% de estas personas viven en países afectados por la guerra o con bajos niveles de paz.

Por todo ello es tan importante hablar de paz y de desarrollo, y apostar por todas aquellas personas y entidades que destinan su tiempo y sus recursos a apoyar proyectos que luchen contra el hambre, contra la pobreza y contra la vulneración de derechos humanos.

En Más de Uno La Ribera hemos hablado con Ana Comes, delegada comarcal de Manos Unidas en Alzira, porque, como cada año, nos presentan ya su 67 edición de la Campaña de Manos Unidas, que contará el viernes 6 de febrero con la XXX Cena del Hambre, y el sábado 7 de febrero con la XVI Carrera Solidaria, ambos eventos organizados en Alzira.

XXX Cena del hambre | Manos Unidas