Todavía lo veo sentado con su carita de niño bueno. Parecía un peluchín soportando la arenga de un padre. El debate se le atragantó desde antes de empezar. Le faltaban los aplausos de los suyos en el congreso, el masaje de los periodistas amigos y la prudencia de los que no lo son tanto, pero no siempre se sienten capaces de llamar “mentiroso” a un mentiroso profesional. Pedro Sánchez ha demostrado saber jugar magistralmente con la verdad y la realidad que interpreta a su antojo. Sin embargo, en el debate ante Alberto Núñez Feijoo le faltó su público, el de La Revuelta, y su coro sincronizado de incondicionales. Creo que a veces, más que mirar los papeles, buscaba el botón del tiempo muerto. Lo tenía difícil el presidente porque cuando construyes tu discurso fuera de la realidad, cuando realmente te enfrentas a ella es algo semejante a lo que sucede cuando saltas al vacío en un videojuego o bien desde la cima de una montaña de verdad. Si has entrenado con los mandos de tu consola, seguro que te estampas contra las piedras.

El relato, el discurso, la realidad paralela voceada por el presidente Sánchez y propagada por sus fanáticos, tontos o interesados se comenzó a tambalear cuando un Feijoo hábil, incisivo y algo marrullero comenzó a noquearlo con golpes de realidad, la de la buena, la de aquella que ve la mayoría de la población. No fue inocente el líder del PP, ni siquiera amable, y supo colar medias verdades que golpeaban como sentencias. ¡Son políticos, amigos! Al fin y al cabo, la cabra tira al monte. Feijoo utilizó munición legal y unas cuantas zancadillas traicioneras, pero, aun así, puso sobre la mesa la realidad. ¡La realidad! En otras palabras, desmontó el mantra con el que el líder socialista alecciona a sus huestes: los jueces no imparten verdadera justicia a nuestros condenados; los medios de comunicación se han asociado en un oscuro complot para derrocarlo; toda la corrupción que le rodea no le pertenece, más bien la sufre; la derecha viene a cargarse el servicio público y las pensiones; solo un gobierno progresista puede garantizar un futuro para España.

Sus soflamas siempre funcionan con los suyos, pero aquella noche, no. Aquella noche pareció un adolescente balbuceando sus mentiras, aferrándose a su guion, releyendo su manual de resistencia, caiga quien caiga, mienta lo que mienta.

A Pedro Sánchez le faltó la música de los suyos, el tarareo de sus acólitos que inexplicablemente siempre aplauden su ficción para poder seguir en el concierto. En aquel debate estuvo solo y el presidente, desencajado, no encontraba su asidero y trastabillaba por la pista sin su música porque la verdad es incontestable: la corrupción en su partido existe y lo acorrala; la manipulación interesada y sucia de los resortes del estado impulsó las cloacas como en regímenes no democráticos. La gestión de lo público descarriló no solo por los trenes, sino por la sanidad pública y una educación en horas bajas. La vivienda se ha convertido en un monstruo incontrolable, la inmigración en un coladero sin precedentes y la economía, que tiene datos positivos, bien es verdad, no se ve suficientemente bien valorada por unos ciudadanos a quienes les cuesta llegar a fin de mes y con altos impuestos.

Esta es la radiografía de una realidad incontestable y por eso el presidente estaba solo, porque no podía bailar. Y creo que no se trata de no reconocerle el impulso ideológico que ha conseguido para su electorado socialista durante estos años, incluso su profunda y comprometida vocación pública. Sin embargo, esto no puede cegar a sus votantes, aquellos que seguirán sosteniendo a un ególatra, faltón cuando se siente arropado por los suyos, a alguien que estuvo dispuesto a lo injustificable por mantenerse en el poder, tal como lo desnudó Puigdemont con sus últimas declaraciones públicas.

A mí no me extraña que lo voten los de su partido, al fin y al cabo, representa las siglas de un estilo y de una ideología que los incluye. Lo que no entiendo es que lo exalten, que aplaudan sus mentiras y lo eleven a los altares de la insensatez: Sánchez, nuestro Sánchez, el mejor presidente de la democracia española.

Hay gente que lo cree, y me preocupa.

www.javierariasartacho.es