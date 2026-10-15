Cómo cuidar nuestra salud en otoño

1. Con la llegada del otoño aumentan los resfriados, la tos y el dolor de garganta. ¿Qué problemas de salud son más habituales y cómo podemos prevenirlos?

2. Muchas veces confundimos un resfriado con la gripe. ¿Cuáles son las diferencias y qué podemos hacer para aliviar los síntomas? ¿Debemos tomar medicamentos o antibióticos?

3. Cuando nos encontramos mal, ¿cómo sabemos si debemos cuidarnos en casa, acudir al centro de salud o ir a urgencias?

4. ¿Qué papel desempeña Enfermería de Atención Primaria? ¿Qué problemas puede atender sin necesidad de acudir primero al médico?

5. En el Departamento de Salud de La Ribera contamos con 11 puntos de atención continuada. ¿Cómo funcionan y cuándo debemos acudir a ellos en lugar de ir directamente a las urgencias del hospital?

6. Para terminar, ¿qué recomendaciones daría a la población para afrontar el otoño y utilizar adecuadamente los recursos sanitarios?