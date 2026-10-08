Hoy, con motivo de la Semana Mundial de la Visión, queremos hablar de algo que hacemos constantemente y a lo que probablemente no prestamos demasiada atención: ver.

Y para ello nos acompaña Cristian Talens, doctor en Optometría y Ciencias de la Visión y gerente de los centros de óptica AudioVisión.

Cristian, bienvenido. Para empezar, una pregunta muy sencilla: ¿realmente sabemos cómo vemos?

Pues probablemente mucho menos de lo que pensamos. Ver nos parece algo automático y sencillo, pero en realidad es un proceso extraordinariamente complejo en el que participan nuestros ojos y, sobre todo, nuestro cerebro.

De hecho, cuando un niño está en clase, no solo necesita tener una buena agudeza visual para ver la pizarra. También necesita enfocar correctamente, coordinar los dos ojos, moverlos de forma precisa para leer y mantener la atención visual durante bastante tiempo.

Por eso, con la vuelta al cole, es importante recordar que ver bien no es solamente distinguir las letras de una pizarra.

Y esto es especialmente importante en los niños, ¿no? Porque muchas veces ellos mismos no son conscientes de que tienen una dificultad visual.

Exactamente. Un niño no puede comparar su visión con la de otra persona. Si siempre ha visto de una determinada manera, puede pensar que es normal.

Por eso hay algunas señales que pueden llamar nuestra atención: acercarse mucho al papel, perderse al leer, saltarse líneas, cerrar un ojo, girar la cabeza o cansarse especialmente con tareas que requieren visión de cerca.

No significa necesariamente que exista un problema visual, pero sí son situaciones que merece la pena observar y, si es necesario, valorar con un profesional.

Y precisamente en torno a esta idea de acercar la salud visual a la gente nace un proyecto nuevo de AudioVisión: AudioVisión Academy. ¿En qué consiste?

AudioVisión Academy nace de una idea muy sencilla: creemos que nuestra responsabilidad como profesionales de la salud visual y auditiva va un poco más allá de atender a las personas que entran en nuestros centros.

Queremos compartir conocimiento y despertar curiosidad sobre algo tan fascinante como la visión y la audición.

Y no queremos hacerlo únicamente desde la radio. AudioVisión Academy también contempla campañas y actividades en centros escolares, colaboraciones con asociaciones y otras iniciativas que nos permitan acercar la salud visual y auditiva a la comunidad que nos rodea.

Y esta sección en la radio es precisamente una parte de ese proyecto. La idea es volver en los próximos meses para hablar de cosas curiosas sobre la visión, explicar fenómenos que todos experimentamos pero que quizá nunca nos hemos preguntado por qué ocurren, y hacerlo de una manera sencilla y entretenida.

Así que tendremos que estar atentos, porque parece que vamos a descubrir que ver es bastante más complicado de lo que parece y con AudioVisión Academy vamos a descubrir, aprender y cuidar nuestra visión y nuestra audición.

Cristian Talens, doctor en Optometría y gerente de AudioVisión. Muchas gracias por acompañarnos y nos volvemos a escuchar próximamente.

Muchas gracias a vosotros. Será un placer.