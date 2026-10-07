«Normales», del colegio Luis Vives de Sueca, consigue su segundo premio a nivel nacional

El proyecto audiovisual «Normales», del Colegio Luis Vives de Sueca, ha conseguido un nuevo reconocimiento en la VIII edición de los Premios de Innovación Educativa, organizados por la Fundación Trébol Educación. La gala, celebrada el viernes 25 de septiembre en el Auditorio Edgar Neville de Málaga, reunió centros y profesionales de la enseñanza para reconocer iniciativas innovadoras. «Normales» fue galardonado como mejor proyecto en la categoría de Bienestar y Salud Emocional.

Este galardón supone el segundo premio nacional para la iniciativa, después del Premio Mentes AMI de la Fundación Atresmedia, recibido en 2025, en la categoría de Impulso de la Creatividad Audiovisual Responsable. Los dos reconocimientos ponen en valor una propuesta educativa nacida en las aulas de Sueca que utiliza el lenguaje audiovisual para abordar las emociones, la convivencia y las realidades sociales de los más jóvenes.

Una webserie que da voz al alumnado

«Normales» tiene sus orígenes en «El Club de los Normales», una iniciativa que nació el curso 2017-2018 en la actividad extraescolar de cine del Colegio Luis Vives, bajo la dirección del docente Pablo Vivó. Desde entonces, la serie ha tratado temas como el acoso escolar, la discriminación, la inclusión, la aceptación personal y el bienestar emocional, con historias próximas a las experiencias de los adolescentes.

Uno de los objetivos distintivos del proyecto es la participación activa del alumnado en la creación audiovisual: desde los guiones y la interpretación hasta la grabación, la edición y la difusión. Así, el trabajo combina educación emocional, creatividad, cooperación y competencias comunicativas, con el objetivo de abrir espacios de reflexión dentro de y fuera del aula.

En su etapa más reciente, «Normales Next Generation» también aborda las consecuencias de la DANA del 29 de octubre de 2024 sobre los niños, los adolescentes y las familias, sin dejar de lado otras dificultades emocionales propias de estas edades.

Un libro sobre la tarde y la noche de la DANA

El próximo mes de octubre está previsto el lanzamiento de «Normales: Aquella tarde del 29 de octubre», un libro que seguirá los pasos de una familia de Sedaví durante la trágica tarde y noche del 29 de octubre de 2024. La obra ampliará el universo de «Normales» y acercará los lectores a las vivencias humanas y emocionales de aquella jornada, con una mirada a la incertidumbre, la solidaridad, los vínculos familiares y la memoria colectiva.

Con esta publicación, el proyecto da el salto de las pantallas al formato literario y refuerza su compromiso con la sensibilización social y la educación emocional.

En Más de Uno La Ribera hemos hablado, también, con dos alumnos que forman parte del proyecto, Martí Llorens y Enric Piera.