La Fundación Josep Chaqués Noverques se presenta oficialmente en Benifaió

Más de trescientas personas se reunieron el pasado sábado en el Centro Cultural Enric Valor de Benifaió para presenciar la Presentación oficial de la Fundación Josep F. Chaqués i Noverques, una Fundación que recoge un valioso material de "videos, carteles, fotos, documentos que forman parte de nuestra historia como valencianos de los encuentros de Escuela Valenciana, Fundación Sambori, de la Editorial Edelvives y de la vela latina en la Albufera de València" destaca su Fundador Josep Chaqués.

En el acto, además de personal docente como por ejemplo el director del IES Enric Soler y Godes y del CEIP Trullás estuvieron presentes el ex senador Ciprià Ciscar, el diputado Joan Baldoví, Rossana Martínez, presidenta de la Escuela Valenciana y la alcaldesa de Benifaió, Marta Ortiz, además de miembros de la Corporación Municipal y vecinos de Benifaió.

En el acto se proyectó el video de aquel I Encuentro de escuelas en valenciano que acogió Benifaió el 20 de abril del año 1986 destacando una a una a las personas que tenían una responsabilidad en este día del Primer Encuentro en Benifaió y que hicieron posible la primera manifestación “trabajando padres, madres y maestras un domingo en la escuela y en valenciano” destacaron desde la organización del acto. Cómo señala Josep Chaqués "el video es un documento histórico que refleja un día de lucha, trabajo y fiesta de las diecisiete escuelas que empezaron a hacer la enseñanza en valenciano en la comarca de la Ribera".

Chaqués destacó que personalmente "me he sentido reconocido, valorado y honrado por la acogida de personas de fuera del pueblo y sé que han venido de la Ribera y otras comarcas. Ahora hay que continuar trabajando para que las generaciones futuras conozcan una parte de nuestra historia”.

Un acto donde además se abrieron las puertas de la exposición con material recogido por el creador de la Fundación como los carteles de los Encuentros, fotos de autoridades y recortes de prensa y revistas, carteles del concurso Sambori de literatura en valenciano hecho por la Fundación Sambori, los libros de Aladelta de la editorial Edelvives así como los de la colección del arco iris de la Fundación Sambori.