El Domingo de Ramos y la Semana Santa de Alberic declaradas Fiesta de Interés Turístico Provincial

Esta es la resolución publicada en el DOGV:

Vista la solicitud presentada en la Dirección General de Turismo por el Ayuntamiento de Alberic el día 2 de junio

de 2026, en que se insta la declaración de fiesta de interés turístico provincial de la Comunitat Valenciana para «Domingo

de Ramos y Semana Santa de Alberic».

Tras el estudio de la documentación que consta en el expediente; vista la propuesta de la Dirección General de

Turismo mediante la cual se propone resolver favorablemente la concesión de la mencionada distinción, y de conformidad

con lo dispuesto en los artículos 3.1.b), 7.1 y 9.1 del Decreto 119/2006, de 28 de julio, del Consell, regulador de las

declaraciones de fiestas, itinerarios, publicaciones y obras audiovisuales de interés turístico de la Comunitat Valenciana,

RESUELVO

Primero

Otorgar el título honorífico de Fiesta de Interés Turístico Provincial de la Comunitat Valenciana a «Domingo de

Ramos y Semana Santa de Alberic».

Segundo

Notificar al Ayuntamiento de Alberic la presente resolución, conforme a lo que se establece en la Ley 39/2015, de

1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

Tercero

Ordenar, con fecha de la presente resolución, la inscripción de oficio de la declaración concedida en el Registro

Especial de Fiestas, Itinerarios, Publicaciones y Obras Audiovisuales de Interés Turístico de la Comunitat Valenciana;

sección primera: Fiestas de interés turístico, en los términos que señala el artículo 9 del Decreto 119/2006, de 28 de julio.

Cuarto

Ordenar la publicación de la presente resolución en los términos establecidos en el artículo 7 del Decreto 119/2006,

de 28 de julio, así como en el artículo 45