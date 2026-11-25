La Cultura del Almuerzo en colaboración con el Ayuntamiento de Alzira y el patrocinio de Amstel, celebra este jueves 26 de noviembre, la gala de los Premios Cacau d´Or, un acto en el que además de coronar al campeón de campeones del almuerzo tradicional valenciano, se reconocerá a un local que lleva más de 100 años deleitando con sus esmorzars caseros a los amantes de esta tradición, se repartirán nueve Cacaus d´Or a establecimientos de las distintas provincias de Valencia, Castellón y Alicante, (3 por provincia) se otorgarán las distinciones Esmorzador d´Honor 2026 y se proclamarán las ocho Dones Esmorzadores 2026.

El evento se realizará en el Gran Teatro de Alzira, este jueves a las 19 h.

En Más de Uno La Ribera hemos hablado con Paco Alonso, Coordinador Premios Cacau D’Or.