ACSA, la Agrupación de Comercios y Servicios de Algemesí, celebra este viernes su campaña del Divendres Negre, con una jornada en la que participan una treintena de establecimientos con ofertas, promociones y el sorteo de 4 vales de compra de 50 € cada uno.

Por otra parte, desde el pasado lunes y hasta el día 6 de enero, se pone en marcha la campaña de Navidad, Reconnecta amb el comerç, que este año, además de las ofertas y promociones habituales, sorteará entre los compradores 3 premios de 200 €, 2 premios de 500 €, un premio de 1.000 € y un Gran Premio de 5.000 € para gastar en el comercio adherido a la campaña.

En Más de Uno La Ribera hemos hablado con Amparo Peiró, presidenta de ACSA.