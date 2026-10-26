Los veterinarios donan una escultura a la ciudad de Alicante sobre la importancia de su labor sanitaria

El Colegio Oficial de Veterinarios de Alicante ha donado a la ciudad de Alicante una escultura para conmemorar los 120 años de historia de la organización colegial.

La pieza, obra de Carlos Lorenzo, está confeccionada en bronce y acero de gran formato 1,70X1,20 metros y pesa 4.000 kilos y una vez colocada en el bloque de mármol que servirá de soporte medirá 2,80 metros. Lleva por título “Somos uno” al representar la conexión entre salud medioambiental, humana y animal que están interconectadas.

La escultura se instalará en la avenida del Pintor Xavier Soler y el donante asume el coste de su instalación y mantenimiento. Los materiales en los que está realizada la obra garantizan su conservación al aire libre.