El socialista Toni Francés ha sido ratificado como cabeza de lista al Congreso por Alicante

El comité provincial del PSOE ha ratificado al alcalde Alcoy, Toni Francés, como cabeza de lista al congreso por la provincia de cara a las elecciones generales. Ser diputado y alcalde de un municipio es compatible, aunque el propio Francés anunció que no repetirá.

La número 2 será la teniente de alcalde de Guardamar, Pilar Gay, en el 3 el alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán. En el número 4 repite la que fue subdelegada del Gobierno, Araceli Poblador, mientras que en el 5 aparece Antonio Rodes, ex presidente de la sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana con los gobiernos de Ximo Puig.

No volverá al Congreso un veterano dirigente del socialismo alicantino; el exalcalde de Elche, Alejandro Soler, quien ha sido diputado durante la XIII, XIV y XV legislaturas.

Los 'Populares', también enfilan sus nombres

Mientras, en el Partido Popular, todo indica que repetirá como número uno, Macarena Montesinos; quien hasta ahora ha sido secretaria general del grupo popular en el Congreso.

Otro que se da por hecho que va a repetir es el expresidente de la Diputación, César Sánchez, quien la semana pasada fue nombrado director de campaña del PP de la Comunitat para los comicios del 29 de noviembre.

Falta saber qué pasará con el resto de los diputados que concurrieron en 2023: Joaquín Melgaero fue el número 2, Julia Parra la 3 y Sandra Pascual, la 5

Recordamos que Alicante aporta 12 diputados. En las pasadas elecciones de julio de 2023, el PP obtuvo cinco; el PSOE, 4; VOX, 2 y Compromís-Sumar, 1.