La saturación de alumnos del IES 'Cabo de la Huerta' les impide usar el gimnasio cuando hay viento o lluvia

El mal estado de las instalaciones y la falta de espacio es el pan de cada día para los centros educativos de la zona de playas en Alicante. Desde la 'plataforma por un espacio digno para aprender', denuncian que los alumnos del IES Cabo de la Huerta no tienen espacio suficiente en el centro y tampoco en el gimnasio. Esta situación la vienen acusando especialmente con la situación de fuertes vientos y las alertas que prohíben al alumnado hacer deporte al aire libre.

Un nuevo edificio ya

El problema es que el centro tiene 800 alumnos cuando las instalaciones están diseñadas para 450 y no caben en el gimnasio porque llega a haber hasta 120 alumnos en clase de educación física a una misma hora.

La profesora y jefa del departamento de Educación Física, Maribel Coy ha lamentado que "la ausencia de instalaciones apropiadas ha provocado la suspensión de clases cuando no se han podido dar en el exterior".

Los alumnos y docentes han aprovechado para elaborar una pancarta exigiendo la construcción de un nuevo gimnasio.

Maribel Coy.- Profesora y jefa del departamento de Educación Física IES 'Cabo de la Huerta'

A esta situación hay que sumar la falta de mantenimiento por parte del Ayuntamiento de Alicante porque hay desperfectos en los vestuarios, como la caída de azulejos y otros daños sin reparar, según se ha denunciado en las redes sociales.

Desperfectos en los vestuarios | IES 'Cabo de la Huerta' de Alicante

La falta de espacios adecuados provoca también que la biblioteca se tenga que usar como un aula más o las aulas que dejan libres los alumnos que están en educación física las suelan ocupar otros grupos.

Hay otros departamentos con serios problemas para impartir las clases, por ejemplo el aula demúsica no reúne condiciones de insonorización, generando molestias al resto del alumnado que está dando otras materias.

Por todas estas razones surge la demanda urgente para que el IES del 'Cabo de la Huerta' de Alicante pueda contar con un nuevo edificio.