Raúl Asencio revoluciona el verano con su panettone de mango y chocolate con leche

Raúl Asencio rompe con la tradición navideña y presenta su nuevo panettone de mango y chocolate con leche, una edición especial creada para acompañar los meses de más calor. La propuesta marida uno de los sabores del verano por excelencia con un delicado chocolate con leche. Y para hacer la creación aún más ligera para ir acorde con los meses estivales, el mango no lleva azúcares añadidos y el panettone no lleva glaseado. Como resultado, obtenemos un bocado suave, directo e igual de irresistible.

Mango y chocolate con leche: una edición pensada para el verano

Este nuevo panettone nace con la voluntad de ofrecer una propuesta más fresca y ligera para el verano. Su masa madre combina el mango deshidratado, sin azúcares añadidos, con la suavidad del chocolate con leche. Mientras la intensidad frutal del mango se funde delicadamente con la miga, las notas de cacao equilibran el conjunto, matizando así la acidez natural de la fruta.

Para acentuar esta ligereza, se ha prescindido del glaseado tradicional, otorgando todo el protagonismo a la masa y logrando un bocado más limpio y aromático. Con esta edición, Raúl Asencio trasciende la temporalidad navideña, explorando nuevas técnicas e ingredientes de temporada que invitan a redescubrir el panettone durante todo el año.

Queremos sacar al panettone de la estación en la que lo hemos encerrado. Si la masa es buena y el sabor está bien pensado, también puede ser un producto para el verano

La edición especial del panettone de mango y chocolate con leche estará disponible durante los meses de verano hasta septiembre y con el mismo precio que el resto de panettones de la gama. Podrá adquirirse en los establecimientos de Raúl Asencio y a través de sus canales habituales, hasta fin de existencias.

Una casa confitera con historia

Con raíces en Aspe (Alicante) que se remontan a 1758, Pastelerías Raúl Asencio combina más de dos siglos de tradición confitera con una constante vocación de innovación. Desde sus obradores y establecimientos de Aspe y Novelda, su equipo elabora de manera artesanal pastelería, heladería y especialidades de larga fermentación, siendo el panettone la gran seña de identidad de la casa.

La filosofía de la firma se sustenta en el rigor técnico y en un cuidado meticuloso del oficio. Sus panettones se elaboran a partir de masa madre natural, largos tiempos de fermentación y una cuidada selección de materias primas, dando prioridad a los ingredientes de proximidad y kilómetro cero. Lejos de buscar la producción en volumen, el objetivo de la casa es conseguir una miga aromática, húmeda y ligera, capaz de otorgar una personalidad única a cada una de sus más de diez variedades.

Esta excelencia en los procesos ha sido avalada internacionalmente con medallas de plata y bronce en prestigiosos certámenes celebrados en Roma. Un reconocimiento al trabajo constante que consolida a Raúl Asencio como un referente indiscutible en la alta pastelería artesanal.