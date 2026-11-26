La Delegación del Gobierno tiene preparado ya un amplio dispositivo que garantiza la celebración de las elecciones generales del domingo 29 de noviembre.

La provincia de Alicante incorporan al censo como nuevos votantes a 46.449 jóvenes que han cumplido los 18 años desde las elecciones generales de julio de 2023. Forman parte de los más de 1.3 millones de alicantinos que tienen derecho al voto.

El delegado del Gobierno, Roger Llanes ha explicado que todo este dispositivo contará a su vez con "un importante refuerzo para garantizar la seguridad para el día de los comicios".

Roger Llanes.- Visita el almacén electoral

Más de 700 colegios

En la provincia de Alicante se han habilitado 2.234 mesas en los 709 colegios de la provincia con el doble de urnas, teniendo en cuenta que se instala una para el Congreso y otra para el Senado. Contaremos con 11,8 millones de paletas, 10,4 son para el Congreso y 1,4 millones para el Senado.

En la ciudad de Alicante se desplegarán 422 mesas electorales que estarán atendidas por 1.266 titulares y otros 2.532 que han sido convocados para el domingo como posibles suplentes.