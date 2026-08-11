El primer concurso de alioli tradicional aterriza en Alicante este 3 de octubre

Alicante Gastronómica ha presentado el primer concurso de 'All i Oli Tradicional by Sezar Blue' en las categorías 'amateur' y profesionales, que tendrá lugar el 3 de octubre en el espacio L'Exquisit Mediterrani.

Sezar Blue es uno de los divulgadores de este producto "más reconocido" en la actualidad y cuenta con una gran masa de seguidores en las redes sociales.

La cita pretende coronar al "mejor de los maestros" en el "arte" de producir "uno de los elementos más tradicionales de la gastronomía mediterránea", el alioli, un producto básico y fundamental en muchas de las recetas y complemento tradicional en la mesa.

Esta edición, que cuenta con el patrocinio de las empresas alicantinas Chemajos y Señorío de Relleu, productoras de ajo y aceite, respectivamente, consta de dos convocatorias, una en la que se busca el alioli tradicional y otra de vanguardia, en la que cada participante podrá incluir otros ingredientes a los tradicionales ajos, aceite y sal.

En la categoría de alioli tradicional solo se autoriza a los competidores el uso del mortero y el brazo de mortero. En este caso, y de manera opcional, además de aceite, ajo y sal, se permite introducir el vinagre.

Las bases establecen un tiempo máximo de elaboración de 15 minutos y el jurado, que estará compuesto por profesionales de la restauración, tendrá en cuenta elementos como la textura, la emulsión, el sabor, el aspecto visual, la técnica y la destreza durante su elaboración. En el en caso del alioli de vanguardia, se añade la valoración a la originalidad de los ingredientes introducidos en su receta.