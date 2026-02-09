Una mujer roba joyas y relojes tras ganarse la confianza de un anciano en Alicante

La Policía Nacional de Alicante ha detenido a una pareja; un hombre de 30 años y una mujer de 36, acusados de cometer un hurto cariñoso contra un hombre de avanzada edad y sustraer joyas en su domicilio valoradas en más de 65.000 euros. La presunta autora, con antecedentes por hechos similares, abordó a la víctima en la calle con actitud cariñosa para ganarse su confianza y poder entrar en su casa.

Localizados en Benidorm

Los arrestos se han producido en Benidorm, después de que la Comisaría provincial de Alicante tuviera noticia de un robo similar en la ciudad turística de la Marina Baixa.

Además; las características físicas de la mujer coincidían, lo que permitió también localizar y detener al segundo autor. Los detenidos, sustrajeron diversas joyas de oro de gran valor y una colección de once relojes en la casa de Alicante del anciano que fue abordado por la mujer en la calle cuando simuló que estaba indispuesta.

La víctima se ofreció a ayudarla y llegaron a intercambiar sus números de teléfono hasta el punto de que esa misma tarde, la mujer llamó a la víctima y con actitud cariñosa le convenció para que le enseñara su casa. Dos días después volvieron a verse y, aprovechando un descuido la detenida se llevó las joyas y los relojes, abandonando la casa en un coche conducido por el otro arrestado.

Ambos han pasado ya a disposición de los juzgados de guardia de Benidorm.