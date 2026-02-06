OJO CON LAS BALIZAS V-16

La Guardia Civil de San Vicente del Raspeig desarticula una banda especializada en el robo en interior de vehículos

Los arrestados son tres hombres con domicilio en Ibi que han podido cometer 26 robos con fuerza en vehículos para hacerse con las balizas V-16 y otros objetos de valor

Juan Carlos Fresneda

Alicante |

Una de las balizas recuperadas por la Guardia Civil de San Vicente del Raspeig | Comandancia Provincial de Alicante

La Guardia Civilde Alicante ha detenido a tres hombres, vecinos de Ibi como presuntos autores de una oleada de robos en el interior de vehículos en San Vicente del Raspeig.

Fracturaron las ventanillas de numerosos vehículos y sustrajeron efectos personales, herramientas de trabajo y dinero en metálico.

También se centraban en la sustracción de las balizas V-16 y el análisis del modus operandi en los 26 robos con fuerza que se les imputan llevó a los agentes a la detención de estas tres personas.

Tenían numerosos antecedentes por delitos de naturaleza similar y al intensificar la vigilancia, con seguimientos en sus actividades recalaron en el domicilio de los arrestados en Ibi.

Los tres ya han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción del Partido Judicial de Ibi, que ha decretado su puesta en libertad con la imposición de medidas cautelares.

Anotar el número de serie

A raíz de este caso, la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante recuerda que las balizas V-16 homologadas cuentan con un número de serie, por lo que se recomienda anotarlo y registrar el dispositivo en las aplicaciones asociadas, lo que facilita su identificación y localización en caso de sustracción.

