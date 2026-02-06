La Guardia Civil de San Vicente del Raspeig desarticula una banda especializada en el robo en interior de vehículos

La Guardia Civilde Alicante ha detenido a tres hombres, vecinos de Ibi como presuntos autores de una oleada de robos en el interior de vehículos en San Vicente del Raspeig.

Fracturaron las ventanillas de numerosos vehículos y sustrajeron efectos personales, herramientas de trabajo y dinero en metálico.

También se centraban en la sustracción de las balizas V-16 y el análisis del modus operandi en los 26 robos con fuerza que se les imputan llevó a los agentes a la detención de estas tres personas.

Tenían numerosos antecedentes por delitos de naturaleza similar y al intensificar la vigilancia, con seguimientos en sus actividades recalaron en el domicilio de los arrestados en Ibi.

Los tres ya han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción del Partido Judicial de Ibi, que ha decretado su puesta en libertad con la imposición de medidas cautelares.

Anotar el número de serie

A raíz de este caso, la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante recuerda que las balizas V-16 homologadas cuentan con un número de serie, por lo que se recomienda anotarlo y registrar el dispositivo en las aplicaciones asociadas, lo que facilita su identificación y localización en caso de sustracción.