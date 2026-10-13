Llorca reclama en Alicante "los recursos necesarios para igualarse a los avances de otros territorios"

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha destacado este martes el "potencial" de la provincia de Alicante y ha reclamado en la capital alicantina "los recursos necesarios para igualarse a los avances de otros territorios".

Así lo ha dicho en el VI Foro Económico Español de Alicante, organizado por 'El Español', donde se analizan "las oportunidades económicas, empresariales y de innovación para la provincia".

El jefe del Consell ha remarcado que "la sociedad alicantina en su conjunto, igual que sus empresas e industria, tienen la personalidad firme y rigurosa en la reivindicación de lo que es justo, sin renunciar a una pluralidad capaz de unir esfuerzos para avanzar".

En esta línea, ha puesto en valor que "la provincia de Alicante es un territorio que está entre las primeras provincias de España en aportación económica pero que se encuentra desde hace años en la última posición de inversiones del Estado".

De este modo, ha subrayado la Generalitat, "Alicante es una provincia que gana proyección económica, aumenta año tras año el tráfico de su aeropuerto, cuenta con infraestructuras de gran potencial como la Ciudad de la Luz y es un ejemplo de reutilización y aprovechamiento del agua, a pesar de estar a la cola de las inversiones del Gobierno de España y la paralización de proyectos como Vertido 0 en la bahía de Alicante".