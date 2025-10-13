La Guardia Civil de Alicante celebró en el Puerto el acto en honor a su patrona la Virgen del Pilar

La Guardia Civil celebró el solemne acto en honor a la Virgen del Pilar, Patrona del Cuerpo, con la presencia de numeroso público. Como en años anteriores, el evento incluyó una parada militar, la imposición de condecoraciones y la entrega de distinciones, culminando con el tradicional desfile de unidades y especialidades.

El acto contó con la presencia de numerosas autoridades civiles y militares, entre las que se encontraban el Subdelegado del Gobierno, el Presidente de la Generalitat Valenciana, el Alcalde de Alicante, el Coronel del Mando de Operaciones Especiales, el Presidente de la Autoridad Portuaria, el Comisario Principal de la Policía Nacional, el Presidente y el Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial, así como el Subdelegado de Defensa, entre otros representantes institucionales. Además, se contó con la presencia de la Unidad de Música de la Academia General del Aire y el Espacio.

A las 12:00 del mediodía, el Teniente Coronel Francisco Poyato Sevillano, Jefe interino de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante, hizo su entrada en la explanada, pasando revista a la formación y dando inicio al acto oficial. En su discurso, el Teniente Coronel destacó que la Comandancia de Alicante es "una de las comandancias con mayor plantilla de personal de la Guardia Civil", poniendo en valor la alta cualificación y especialización de su personal, tanto en funciones operativas como administrativas, que desarrolla su labor con un altísimo grado de eficacia y vocación de servicio.

Durante la ceremonia, se impusieron condecoraciones y distinciones a diversos miembros del Cuerpo y a personas ajenas al mismo. El Teniente Coronel señaló que los guardias civiles condecorados se han distinguido de manera ejemplar en el cumplimiento del deber, demostrando entrega, profesionalidad y compromiso con el servicio, y les animó a sentirse orgullosos de portar la medalla como símbolo del reconocimiento público a su esfuerzo y ejemplo para el resto de sus compañeros. Concluyó su intervención expresando su respeto y reconocimiento a los guardias civiles que cayeron en el cumplimiento de su deber, entregando lo más preciado que tenían, sus vidas.

En esta edición, las distinciones especiales “Tricornio de Gala”, han recaído en el Ilustre Colegio de Médicos de Alicante y en el coro “Veus de L´Alba” de la Concatedral de San Nicolás, ambos por la vinculación que les une con la Guardia Civil, ya que han demostrado con sus actuaciones un especial sentimiento hacia el Cuerpo de la Guardia Civil y sus componentes.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue la ofrenda de una corona de laurel en el monumento dedicado a los guardias civiles que dieron su vida por España, en un acto solemne cargado de simbolismo y respeto.

El evento concluyó con una parada militar, en la que los agentes desfilaron por la explanada del Paseo del Puerto Viejo, representando a las unidades de la Guardia Civil que prestan servicio en la provincia.